Gli scatti naturalistici di Andrighetto e Arcaro 'musicati' dai Pollifonici al Forte di Bard

Doppio appuntamento ecologico-culturale al Forte di Bard.

'NaturalMente Musica: escursioni musicali attraverso le meraviglie della natura' è il titolo dell’evento promosso dal Forte di Bard per sabato 16 marzo. Si tratta di un suggestivo concerto per immagini in cui i fotografi Roberto Andrighetto e Massimo Arcaro, accompagnati dal vivo dal gruppo I Pollifonici, propongono una proiezione di fotografie naturalistiche realizzate in Valle d’Aosta.

Il gruppo è formato da Marco Bazzanella al violino, Claudia Desandré alla viola, Michel Voyat al violoncello, Angelo Bezza al sax ed Emanuele Fontan al clarinetto.

Lo spettacolo verrà portato in scena nella sala Archi Candidi alle ore 15, con replica alle ore 16,30. Seguirà la visita libera alla mostra Wildlife Photographer of the Year il cui biglietto è incluso nell’ingresso allo spettacolo. Evento su prenotazione T. +39 0125 833818 – prenotazioni@fortedibard.it