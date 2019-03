La Sezione valdostana Alpini rinnova le sue cariche

I rappresentanti dei Gruppi ANA della Valle d’Aosta sono chiamati, come ogni anno, ad approvare la relazione morale del Presidente sull’anno trascorso e il relativo bilancio consuntivo, nonché a scegliere i delegati per l’assemblea nazionale in programma a Milano il 26 maggio prossimo.

Inoltre, i delegati dovranno eleggere il Consiglio direttivo sezionale, che rimarrà in carica fino al 2021. In particolare, dovranno essere eletti il nuovo Presidente, il Vicepresidente vicario e i Vicepresidenti di coordinamento delle diverse zone in cui è suddivisa la regione nell’organigramma sezionale.

L’appuntamento, tappa importante nella vita associativa, era previsto per lo scorso autunno, ma è stato rinviato a causa del primo raduno del Battaglione Aosta e della Scuola Militare Alpina.

L’assemblea di domenica riveste, quindi, un duplice significato, uno ordinario, legato alle normali scadenze dell’Associazione, e uno straordinario, perché chiude un triennio denso di iniziative, culminate nel raduno dell’ottobre scorso.