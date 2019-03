UV ‘Calpestate norme democratiche’

Erik Lavevaz, presidente dell’Uv, non ci sta a vedere il suo movimento messo alla gogna cercando di non convalidare, “per obiettivi politici l’elezione di un consigliere legittimamente votato ed eletto, strumentalizzando maldestramente dei passaggi amministrativi, peraltro normati in maniera molto chiara”. Il riferimento di Lavevaz è al dibattito che si è dipanato questa mattina in Consiglio Valle chiamato a ratificare l’elezione di Jean Barocco, in sostituzione di Marco Sorbara, sospeso dalla carica perché arrestato e detenuto in carcere nell’ambito dell’inchiesta Geenna.

“Il rispetto delle istituzioni e soprattutto della democrazia – afferma Lavevaz - non possono essere messe in discussione per dei giochini politici. In egual maniera, gli organi dell’Union Valdôtaine prendono atto mestamente di come il nome del Movimento continuamente viene accostato, nelle discussioni in aula e sui social, alle tristissime vicende di cronaca recente e non, vicende che purtroppo hanno riguardato esponenti del Movimento”.

Infatti, la responsabilità dei singoli deve rimanere tale, sempre sperando “che anche nelle vicende attuali gli interessati possano dimostrare l’estraneità ai fatti a loro ascritti, e che l’Union Valdôtaine è, ed è stata vittima e parte lesa in questi fatti di cronaca, e valuterà anche eventuali iniziative per difendere la propria dignità”.

E poi quella che suona come un sfida per rilanciare lazione del movimento e un messaggio agli sicritti: “La fiamma dell’Union Valdôtaine è più che mai accesa, vivace e rinvigorita da nuovo ossigeno e non malata e pronta a spegnersi come qualcuno ha sostenuto in aula”.

Infine l’augurio di buon lavoro al neo consigliere regionale Giovanni Barocco sottolineando che “l’esperienza maturata in tanti anni di impegno all’interno del movimento e soprattutto nel suo lavoro negli enti locali valdostani saranno un importante valore aggiunto all’interno del Consiglio Valle, soprattutto nella logica federalista che è alla base dell’impegno dell’Union Valdôtaine”.