Schermaglie giuridiche in Consiglio Valle su validità elezione Barocco

"La Giunta Fosson è stata eletta il 10 dicembre e si regge sul voto fondamentale di Marco Sorbara, consigliere regionale dell'Uv per il quale il 7 dicembre ovvero tre giorni prima la Dda di Torino aveva chiesto e ottenuto l'arresto, quindi sussistono dubbi concreti sulla leggittimità di questo Governo". Lo ha detto questa mattina, nell'aula del Consiglio Valle, il consigliere leghista Paolo Sammaritani (foto in basso) e sulla questione la Presidente dell'Assemblea, Emily Rini, ha sospeso i lavori e ha convocato una riunione dei capigruppo ribadendo nel contempo la piena legittimità delle azioni compiute da Consiglio e nuova Giunta.

Il problema sollevato da Sammaritani e prima ancora, a inizio adunanza, dal consigliere Elso Gerandin (Mouv) verte su due aspetti fondamentali. Arrestato il 23 gennaio scorso nell'ambito dell'operazione Geenna della Dda e dei carabinieri di Aosta su una presuna 'ndrina aostana, Sorbara è stato sospeso dalla carica di consigliere in base alla Legge Severino con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri giunta pochi giorni fa a Palazzo regionale.

Secondo il Consiglio dei ministri la sospensione è retroattiva e partirebbe dalla data del 7 dicembre, giorno in cui è stata firmata l'ordinanza di arresto eseguito però 45 giorni dopo. Secondo i consiglieri leghisti, la mozione di sfiducia all'allora Presidente della Giunta Spelgatti sarebbe stata votata tre giorni dopo l'arresto 'formale' di Sorbara il cui voto di sfiducia, quindi, non sarebbe valido.

Questo comporterebbe per il gruppo di opposizione l'illegittimità dell'approvazione della mozione (votata da 18 consiglieri su 35 ndr) e quindi dell'elezione della Giunta Fosson perchè se non si conta il voto di Sorbara il risultato della votazione sarebbe stato 17 a 17.

Per la Presidente del Consiglio Valle "la questione non si pone, si tratta di mere interpretazioni tecniche sull'atto della Presidenza del Consiglio dei ministri che non inficiano la validità di quanto accaduto il 10 dicembre scorso". Il confronto ora è aperto.