Jean Barocco (Uv) eletto in Consiglio Valle al posto di Marco Sorbara

Jean Barocco in aula del Consiglio Valle

Con 21 voti a favore (della maggioranza Uv-Uvp, PnV, Stella Alpina, Alpe e del M5S), 10 contrari (Mouv e Lega) e tre astenuti (Rete civica e Adu), Jean Barocco, già sindaco di Quart e primo escluso della lista dell'Union Valdotaine con 860 voti alle scorse elezioni regionali, è stato eletto dall'Assemblea consigliere regionale al posto di Marco Sorbara, in carcere dal 23 gennaio scorso nell'ambito dell'operazione Geenna della Dda di Torino e sospeso dalla carica pubblica per effetto della Legge Severino.

"Sono qui per dar voce ai valdostani che mi hanno chiesto 'battiti per dei progetti innovativi - ha detto Barocco nel suo breve discorso di insediamento - non mi sottrarrò ai miei doveri e alle mie responsabilità, aderendo al gruppo dell'Union valdotaine che è certamente la mia 'famiglia' politica".

Il neo consigliere ha ricordato di aver "lanciato iniziative innovative in ambito ambientale, edilizio, dei prodotti alimentari e dell'agricoltura, del sociale, della sicurezza, della transizione dal digitale a internet, della mobilità sostenibile, di esempi di democrazia diretta, fino a questioni etiche come il complesso problema del fine vita. Su questi temi cercherò di prestare un'attenzione particolare nei futuri lavori di questa Assemblea".

E ancora: "La Valle d'Aosta ha vissuto, ormai un anno fa, una campagna elettorale che ha cambiato il volto della politica valdostana; ritengo che in questi mesi, la famiglia politica a cui appartengo, abbia compiuto i primi passi avanti nell'analisi di questi risultati. Penso che al nostro movimento serva capire nel profondo i messaggi che ci giungono dai valdostani, per cercare di arrivare adesso all'elaborazione di contenuti, per creare assieme un percorso Autonomista con la 'A' maiuscola che punti all'autonomia del terzo millennio".