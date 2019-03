Boom di adesioni a Crea Impresa, strumento di Confcommercio VdA a sostegno dei nuovi imprenditori

A pochi giorni dalla presentazione dell'iniziativa, avvenuta venerdì 1 marzo nella gremita sala conferenze della Bcv ad Aosta, sono già cinque le aziende commerciali valdostane che hanno aderito a Crea Impresa, il nuovo ed efficace strumento a disposizione di Confcommercio della Valle d'Aosta per assistere i nuovi imprenditori, sostenendoli nel loro percorso di creazione d’impresa, attivando un’ampia gamma di servizi capaci di creare un ambiente favorevole, per operare e crescere.

"Cinque realtà locali hanno aderito con entusiasmo a Crea Impresa - spiega Adriano Valieri, direttore di Confcommercio VdA - e tante altre sono in procinto di farlo come dimostrano le decine di contatti quotidiani da parte di aziende che chiedono informazioni sul progetto; questo è per noi motivo di grande soddisfazione e conferma di essere sulla strada giusta per la tutela dei nostri giovani e intraprendenti associati".

'Crea Impresa' è il progetto coordinato da Ezio Donzel in grado di fornire preparazione e competenze per affrontare i primi anni di vita di un'impresa;

Importanti i partner valdostani di Confcommercio VdA che hanno aderito con entusiasmo al progetto: RePower-l'energia che ti serve; Ideal Car Peugeot; Vittoria Assicurazioni; Bccv Valdostana.

Con 'Crea Impresa' l'Associazione a difesa del commercio locale mette a disposizione le proprie competenze ed il personale più qualificato per formulare un’analisi personalizzata, un vero e proprio business plan a supporto delle decisioni d’impresa in termini di analisi del mercato e della concorrenza, di consulenza fiscale e legale, di supporto finanziario.

I principali servizi offerti da Confcommercio a favore ed in aiuto di qualunque 'sogno d’impresa' sono:

Nuove aperture e creazione d’impresa

Iscrizione in Elenchi, Ruoli e Albi Professionali

Assistenza Tassazione Locale

Assistenza legale sulle normative vigenti nazionali e comunitarie

Business Plan

Autorizzazioni Amministrative.

Scegliere Confcommercio per il proprio progetto d’impresa significa essere sostenuti da qualcuno capace di 'salire in vetta'.