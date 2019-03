Aprire fase di dialogo sociale su lavoro, coesione ed integrazione

“Dai dati dell'Aran la Cisl si afferma come la prima organizzazione sindacale in termini di rappresentatività nei comparti della scuola, dell'università, della ricerca e delle funzioni centrali della Pubblica Amministrazione (Stato, Parastato, Agenzie fiscali, Ministeri, ENAC). E' un ottimo risultato in tutti i settori del Pubblico Impiego che ci carica di responsabilità e ci riempie di orgoglio e gioia". Lo afferma la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, che su twitter si complimenta e ringrazia "di cuore" i dirigenti ed i delegati della Cisl scuola, università e ricerca e quelli della Funzione pubblica della Cisl e delle altre federazioni pubbliche del sindacato di via Po per gli ottimi risultati certificati ieri dall’Aran sul piano della rappresentatività sindacale, determinata dal mix fra numero di iscritti e voti ottenuti per le elezioni delle Rsu.

Si tratta di grande affermazione che premia la competenza, la professionalità ed il ruolo contrattuale nazionale e periferico dei nostri delegati in tutti i posti di lavoro pubblici”, aggiunge la leader Cisl. "Un risultato - spiega Jean Dondeynaz, segretario generale Cisl VdA - molto positivo in tutti i comparti pubblici che scaturisce dal riconoscimento di una linea sindacale libera, riformista ed autonoma dalla politica della Cisl e di tutte le nostre federazioni del Pubblico Impiego, impegnate in questi anni in una azione di rinnovamento dei quadri sindacali, di proselitismo e di trasparenza nella gestione del tesseramento e delle risorse".