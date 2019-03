Modifiche alla circolazione lungo le strada regionale di Pollein e lungo la SS 26

Per consentire la sostituzione del sostegno n. 97 della linea 220 KV Châtillon – Villeneuve, è disposta la chiusura al traffico stradale di un tratto della strada regionale 19 di Pollein, nel Comune di Charvensod, località Plan Felinaz (tra km 1+550 e km 1+650) domani, mercoledì 6 marzo 2019, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

La Presidenza della Regione informa che, ai fini dello svolgimento in sicurezza di una sfilata in occasione della manifestazione XXIV giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, è disposta la sospensione temporanea della circolazione lungo il tratto della SS 26 della Valle d’Aosta in attraversamento del Comune di Bard, giovedì 21 marzo 2019, dalle ore 9.40 alle ore 10.00 circa.