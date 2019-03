IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 5 MARZO 2019 APRÈS-MIDI @ MARTEDI GRASSO @

Oggi martedì grasso, festa, canti, sfilate di maschere. Ad Aosta e Saint Pierre il martedì grasso più serio. Si potrebbe definire martedì magro.

Tutti vestiti da Geenna quelli del corteo aperto dal prefetto Antonio Fosson impegnato a verificare se nei comuni di Saint Pierre e Aosta c’è il sospetto di infiltrazioni mafiose.

