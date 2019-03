Dalla Regione 17 mila euro per sostenere fiere artigiane estive

In arrivo fondi indispensabili alla realizzazione dei eventi turistico-artigianali.

L’Esecutivo ha concesso un contributo di 9 mila 330 euro, pari al 60% della spesa ammessa, al Comune di Antey-Saint-André per l’organizzazione della manifestazione fieristica a carattere regionale prevista per l’11 agosto, denominata XXVª Fiera dell’artigianato valdostano di tradizione e riservata agli allievi dei corsi attivati sul territorio della Valle.

Inoltre, la Giunta ha concesso un contributo pari al 40% della spesa ammessa al Comune di Chamois, per l’organizzazione del VIII° Atelier degli artigiani, al Comune di Rhêmes-Notre-Dame; per la XXXIVème Rencontre des artisans de la Vallée, e al Comune di Challand-Saint-Anselme; per il XLVIème Travail di Veillà, per un totale di spesa di 7 mila 140 euro.