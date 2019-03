8 MARZO 2019 sindacale unitario: Si chiamerà FUTURA...

In Occasione della Giornata Internazionale della donna le Organizzazioni sindacali confederali della Valle d'Aosta CGIL, CISL, SAVT e UIL organizzano per venerdì 8 marzo 2019 alle ore 20.30 presso il Centro polifunzionale in località Pâcou di Brissogne una serata per festeggiare le atlete che si sono contraddistinte per i loro meriti sportivi in questo ultimo anno.

Saranno presenti alla serata Catherine Bertone, mamma, dottoressa ed atleta da record e le ragazze dell'Atletica Calvesi che hanno vinto il bronzo tricolore nella staffetta femminile 4x2 giri: Eleonora Marchiando, Veronica Pirana, Eleonora Foudraz e Sofia Sergi.

Suoneranno in omaggio delle donne le splendide musiciste, mamme, lavoratrici dell'Ensemble musicale «CORDECONFORME».

Nel corso della serata si parlerà di sport, di lavoro, di pari opportunità e di diritti e si ascolterà della buona musica.