Operazione Geenna: Verso Commissione per scioglimento consigli comunali Aosta e St-Pierre

Si è svolta questa mattina, al Comando Gruppo dei carabinieri di Aosta, la riunione operativa tra i vertici delle Forze dell'ordine valdostane e il Prefetto della Valle d'Aosta, Antonio Fosson (che è anche Presidente della Giunta ndr), per l'istituzione di una Commissione sulle infiltrazioni mafiose nei Comuni di Aosta e Saint-Pierre.

"Con riferimento all’indagine della Dda di Torino che ha indicato la presenza di un’associazione di matrice ‘ndraghetista in Valle d’Aosta - si legge in una nota diffusa questo pomeriggio dalla Presidenza della Giunta - prosegue l’assunzione delle misure previste dall’ordinamento, in aggiunta alla già avvenuta sospensione, ai sensi del Decreto legislativo 235/2012, di due Consiglieri comunali, accertata con Decreti del Presidente della Regione del 7 febbraio 2019, e alla sospensione di un Consigliere regionale, accertata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2019".

A seguito delle due riunioni di coordinamento con le Forze di polizia che si sono tenute il 7 febbraio e il 5 marzo, il Presidente della Giunta nell’esercizio delle funzioni prefettizie "conferma che sono in corso le procedure previste dall’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, per completare, con tutti i necessari elementi, la richiesta di delega al ministro dell’Interno al fine di poter disporre l’accesso presso i Comuni di Saint-Pierre e di Aosta, in favore della legalità e del buon andamento delle Amministrazioni".

"L’attività si sviluppa in un quadro di evidente riservatezza - spiega il comunicato - e interessa già dalle prime fasi diversi enti, quali Presidenza della Giunta, Forze dell’ordine, Uffici Giudiziari, coinvolti istituzionalmente e in un’ottica di leale collaborazione, in un ambito di competenza generale proprio del ministero dell’Interno, al quale le articolazioni locali delle amministrazioni forniscono ogni elemento di supporto".

Dall'incontro odierno sortirà una relazione da allegare alla documentazione che il Prefetto Fosson dovrà inviare al ministero degli Interni in base all'articolo 143 del Testo unico degli enti locali (Tuel) sullo 'scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare'.

Quando sarà formata, la Commissione dovrà recarsi all'Hotel de Ville di Aosta e al Comune di St-Pierre per verificare con accesso diretto agli atti e altre modalità ispettive la sussistenza di infiltrazioni o condizionamenti di tipo mafioso, così come sono emersi dall'inchiesta Geenna della Direzione distrettuale e dei carabinieri di Aosta.

La Commissione entro tre mesi dall'insediamento dovrà redigere una relazione che sarà poi trasmessa al ministero degli Interni che a sua volta potrà proporre al Presidente della Repubblica l'eventuale scioglimento delle due amministrazioni e la nomina dei commissari che, per un periodo massimo di due anni, dovranno reggere le sorti amministrative.

Il 23 gennaio scorso nell'ambito dell'operazione Geenna furono arrestate 16 persone di cui undici in Valle, poi manette anche a San Luca in Calabria e in Piemonte; in carcere in Valle tre politici: il consigliere regionale Marco Sorbara (a sn nella foto), eletto nelle fila dell'Uv; il consigliere comunale unionista Nicola Prettico (a dx); Monica Carcea, assessore alla Programmazione del Comune di Saint-Pierre; poi il noto avvocato penalista torinese Carlo Maria Romeo e il presunto capo della 'locale' Marco Di Donato; Bruno Nirta e Antonio Raso, considerati 'promotori' del sodalizio criminale, alcuni dei quali ordinari di San Giorgio Morgeto dove pochi giorni fa il prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, su delega del ministro dell’Interno, ha disposto un accesso ispettivo antimafia nel Comune.