L'Associazione valdostana della Polizia di Stato compie 50 anni

Ricorre domani, mercoledì 6 marzo, il 50esimo Anniversario della fondazione dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato Anps – Sezione Valle d’Aosta.

"Costituita nel 1968 - si legge in una nota della Questura - l’Anps ha finalità di alto livello etico, trait-d’union tra gli operatori in congedo e quelli in servizio che vi aderiscono volontariamente".

L’Anps è presente sul territorio nazionale con 170 Sezioni e all’estero con due sedi a Toronto e New York. La sezione Valle d’Aosta fu inaugurata il 6 marzo 1969 come “Associazione Nazionale del Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza” con sede in via Frutaz, 4, allora sede del “Comando Gruppo”.

E’ stata intitolata alla memoria dell’Appuntato di Pubblica Sicurezza Adolfo Labernarda - morto il 12 settembre 1972 all’età di 44 anni, mentre svolgeva servizio al Posto di Polizia del Casinò di Saint Vincent - e conta oggi 110 iscritti.

La ricorrenza sarà ricordata domani mattina in Questura, alle ore 9,30, con la deposizione di una corona ai Caduti.