Ancora un tassista abusivo scoperto nella Valtournenche

Secondo tassista abusivo scoperto nella Valtournenche in meno di una settimana. Dopo il caso di mercoledì scorso a Cervinia, durante controlli mirati al contrasto dell’attività abusiva di noleggio con conducente la polizia locale di Valtournenche, domenica 3 marzo, ha fermato un cittadino iraniano di 31 anni proveniente dal bergamasco, che trasportava turisti danesi dall'aeroporto di Malpensa a Milano a un albergo di Cervinia.

Lo straniero non aveva licenza per il trasporto di persone né di noleggio vettura con conducente; per lui è scattata una sanzione di 624 euro e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per un periodo che può andare dai 2 agli 8 mesi.