I Sindacati Pensionati in difesa del Cral Cogne di Aosta

Per i segretari regionali dei pensionati: " Ancora una volta si assiste a decisioni, prese dalla politica, lontane dalle esigenze e dagli interessi dei cittadini. Chiudere questo prezioso centro culturale e sportivo, che da oltre 90 anni aggrega generazioni di aostani e aostane, è inaccettabile".

Rimarcano ancora i segretari: "Il CCS Cogne è il luogo in cui i cittadini si ritrovano per innumerevoli attività sportive, ricreative e culturali. Bisogna pensare a valorizzare questo importante centro di aggregazione, non a chiuderlo. Noi saremo presenti alla manifestazione per dire "No alla chiusura del CCS Cogne".