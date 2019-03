CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Attività di Ristorante - Pizzeria in vendita in centro storico ad Aosta!

Nella via pedonale del centro di Aosta VENDESI attività di Ristorante - Pizzeria all'interno di un locale storico che è stato completamente ristrutturato negli ultimi anni e che può contare circa 80 posti coperti all'interno e altri 50 nel dehors esterno (ubicato direttamente sulla via principale). Il locale è disposto su 2 livelli: al piano terra ci sono la prima sala con bancone bar e l'ampia e comoda cucina; al piano superiore sono presenti altre 2 sale, la dispensa con montacarichi per le vivande e i bagni per la clientela. Nel retro del ristorante si trova un grande magazzino a cui si può facilmente accedere anche con i mezzi (furgoni o auto) per il carico e scarico delle merci. Nella zona interrata ci sono le cantine. L'attività, molto ben avviata, viene ceduta con tutta l'attrezzatura e l'arredo presenti. Riscaldamento autonomo a metano e basse spese condominiali. Prezzo in agenzia.

Maggiori informazioni in agenzia, al n. 329 2130660 o all'indirizzo email immobiliarediemozi@gmail.com