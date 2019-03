La 'protesta danzante' di 250 valdostani a Palazzo regionale per dire no allo sgombero del Cral Cogne

La 'protesta danzante' per dire no allo sgombero del Cral (cliccare sull'immagine per avviare la gallery

"Siamo un piccolo e gioioso esercito di 'protestatari' pacifici, sorridenti, pronti al dialogo ma determinati a ribadire il loro 'no' alla chiusa del circolo Cral Cogne di Aosta". Così Giorgio Giovinazzo, presidente del Circolo culturale sportivo Ccs Cogne con sede nello 'storico' palazzone del Cral in corso Battaglione ad Aosta ha spiegato le ragioni che lo hanno convinto a riunire almeno 250 persone tra iscritti a vari corsi di ballo, artistici e culturali del Ccs e 'guidarli' questa mattina sino a Place Deffeyes, dove per ore hanno ballato ed esibito striscioni e cartelli con i quali hanno ribadito la loro contrarietà alla decisione della Regione di sgombrare entro il 10 marzo i locali del Ccs perchè, in base ad alcune perizie, problemi di tenuta strutturale pregiudicherebbero l'incolumità dei tanti frequentatori della sede.

"Il Cral Cogne non è a rischio crollo - insiste Giovinazzo - lo hanno messo nero su bianco qualificati tecnici e periti di tribunali secondo i quali basterebbero azioni di manutenzione straordinaria a parti di intonaco, soffitti e controsofitti, serramenti e impianti a ridare nuovo e più rassicurante volto all'edificio. Ma la Regione mi ha diffidato a intervenire con qualunque tipo di lavori, insistendo sulla necessità di sgombero cautelativo. I miei dubbi e quelli delle centinaia di assidui frequentatori del Ccs rimangono intatti e diciamo 'no' a un eventuale sgombero forzoso, che rappresenta ai nostri occhi una vera e propria violazione dei nostri diritti".

Giovinazzo e una delegazione del Ccs è stata ricevuta dall'assessore regionale alle Finanze, Renzo Testolin e da diversi consiglieri regionali di maggioranza e opposizione. Ai rappresentanti del Consiglio Valle Giovinazzo ha ribadito che "ogni strumentale atto mirato al tentativo di far sgomberare i locali dove si effettuano le attività del circolo sarà immediatamente impugnato", insistendo sul fatto che "le criticità strutturali presenti nei locali inon sono tali da giustificare un provvedimento che oltre a ritenersi scellerato per ricadute sociali non tiene conto di una perizia redatta per conto del Cral da un riconosciuto Studio di Ingegneria Forense".