Aosta: Via Mont Velan e via Mont Gelée al buio da un mese

"Mont Velan e via Mont Gelé al buio da oltre 20 giorni. L'Amministrazione Comunale non ha previsto l'accantonamento dei soldi per le riparazioni degli impianti pubblici.....restate al buio.....e la sera state attenti a dove mettete i piedi per non inciampare.....". E' uno dei commenti comparsi in questi giorni su diversi profili social di aostani esasperati per i guasti tecnici che hanno generato malaugurati black-out in alcune vie nella zona est del capoluogo.

I problemi sono stati segnalati all'assessore all'Illuminazione e Decoro urbano del Comune di Aosta, Andrea Paron, "ma fino ad oggi nessuno si è degnato di intervenire" commenta un residente che assicura di non aver ancora visto tecnici al al lavoro per risolvere i guasti.

Dal canto suo l'assessore Paron ha assicurato rapido intervento per risolvere il problema che, evidentemente, è più grave di quanto forse gli stessi tecnici comunali immaginavano.