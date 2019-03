BricomaxItalia di Quart liquida spettanze ex dipendenti Self

La crisi attraversata nel 2018 dalla Selfitalia, azienda di bricolage, presente sul territorio nazionale, sta volgendo al termine. Le procedure che hanno portato alla cessione del ramo d'Azienda alla BricomaxItalia S.r.l, di tutti i punti vendita, hanno garantito la permanenza di tutti i 611 dipendenti, compresi i circa 30 Addetti della Filiale di Quart

Soddisfazione per l'accordo che, garantisce in toto i livelli occupazionali e consente ai lavoratori il recupero delle spettanze dei lavoratori ex Self è espressa dalla organizzazioni sindacali di categoria attive in Valle d’Aosta.

Infatti, nel mese di marzo i dipendenti passati alla BricomaxItalia troveranno in busta la prima delle dieci rate delle spettanze che vantavano nei confronti della Swelf.

Infatti, in base all’accordo sindacale sottoscritto con la nuova proprietà subentrata a Self, Bricomax garantisce il pagamento dei crediti dei Lavoratori concernenti le retribuzioni pregresse, gli stipendi differiti, il TFR, ivi compresi gli oneri ed i costi accessori, maturati sino al trasferimento dei rapporti di lavoro subordinato.

Con una serie di incontri, pur con le difficoltà del caso, le organizzazioni sindacali hanno cercato di definire le date di erogazione dei crediti, concordando la dilazione delle competenze individuali in dieci rate mensili a partire dal mese di marzo.