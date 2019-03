Storico Carnevale Ivrea: quasi ventimila biglietti per la prima giornata di Battaglia

Una grandissima affluenza di pubblico con 19.766 biglietti venduti per assistere a una giornata incredibilmente intensa. «Siamo molto soddisfatti, la giornata si è svolta nel migliore dei modi - commenta Piero Gillardi presidente della Fondazione Storico Carnevale Ivrea - Un pubblico eccezionale ha fatto da cornice a tutti gli eventi in una splendida giornata di sole: il primo Corteo Storico con la Vezzosa Mugnaia Federica Ranieri sul Cocchio Dorato, la prima Battaglia, la Cerimonia della Preda in Dora sul Ponte Vecchio, le fagiolate, la sfilata della Fanfara della Polizia di Stato a cavallo, delle bande e dei gruppi ospiti. Siamo molto soddisfatti anche dal punto di vista organizzativo, tutto si è svolto regolarmente e senza nessun problema di sicurezza» conclude Gillardi.

Applauditissimi la Mugnaia e il Generale nel passaggio in tutte le piazze di tiro della città, nel centro storico e sul Lungo Dora, mentre gli 11.000 aranceri si sono dati battaglia per oltre quattro ore, sfoggiando le proprie doti di tiro miste a un forte senso di appartenenza alle rispettive squadre, a grande lealtà e rispetto reciproco. Chi oggi ha avuto la fortuna di esserci può dirsi soddisfatto per aver vissuto uno spettacolo unico al mondo.