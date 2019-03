E' morto Roberto Trentaz, ultimo 'top manager' valdostano del Casino di Saint-Vincent

Una vita trascorsa tra i tavoli verdi e negli uffici direzionali della Casa da gioco di Saint-Vincent, quella del verrezziese d'origine ma 'seinvinseien' di adozione Roberto Trentaz, 68 anni compiuti lo scorso agosto, ultimo top manager valdostano del Casino de la Vallée di Saint-Vincent. Colpìto mesi fa da un male incurabile, Trentaz è morto oggi lunedì 4 marzo all'ospedale di Aosta.

Lascia la moglie Liliana Galizia e le figlie Nicole e Sophie. Le esequie saranno celebrate mercoledì 6 marzo alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Saint-Vincent.

Iniziò il suo percorso lavorativo al Casino l'aprile 1976, nella cosidetta 'età dell'oro' del triumvirato Masi-Giovannini-Chamonal.

Il blitz della famosa 'Notte di San Martino' del 1983 (quando finanzieri, carabinieri e poliziotti fecero irruzione nella Casa da gioco nell’ambito di una operazione antimafia arrestando decine di persone ndr)non lo coinvolse e anzi fu dopo quel 'terremoto' che Trentaz iniziò la sua scalata ai vertici aziendali: prima capo del personale, poi responsabile dei giochi e infine Direttore generale e Amministratore delegato del CdA sino al 31 luglio 2003, quando si ritirò in pensione.

"Roberto Trentaz ha lasciato un ricordo indelebile di sé, sia sul piano umano sia su quello professionale-dirigenziale - commenta Otello Gramenzi, tecnico dei tavoli verdi oggi in pensione - Lavorò per il bene dell'azienda, valorizzò il personale, non subì mai diktat politici. Dopo di lui a mio avviso nessuno ha saputo ricalcarne i passi e questo è un vero peccato: con Roberto Trentaz ancora al vertice la Casa da gioco non avrebbe mai fatto la fine che ha fatto".