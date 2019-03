Aosta: Sarà più 'strutturato' ma è in ritardo di oltre uno anno lo Skate park

Doveva costare 40 mila euro e doveva essere pronto nel 2018; adesso la cifra per costruirlo è raddoppiata e i soldi ci sono, ma non si sa quando sarà realizzato. E' lo Skate park ideato e annunciato nel 2017 dalla vicesindaca del Comune di Aosta, Antonella Marcoz, che dovrebbe veder la luce in piazza Ancien abattoir, dietro la Cittadella dei Giovani.

"Rispetto al progetto originario sono stati stanziati più soldi – ha spiegato Marcoz in sede di audizione commissioni di Bilancio - perché lo Skate park sarà costruito in cemento e non in legno come inizialmente previsto e sarà dotato di infrastrutture migliori rispetto a quelle pensate due anni fa. Alla prima variazione di bilancio stanzieremo 80mila euro per realizzarlo”.

L'opera è però in ritardo di un anno rispetto al cronoprogramma: "Ci sono stati alcuni problemi in fase di progettazione -ha ammesso la vicesindaca - perché è stato presentato il progetto per una nuova edificazione nell’area antistante a quella dove sarà realizzato lo Skate park la cui progettazione è stata rivista completamente perchè la nuova costruzione occupa più spazio riducendo parzialmente quello per gli skate".