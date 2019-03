Aosta: Al via presentazione domande alloggi Erp

Come annunciato nei mesi scorsi dagli assessori regionale e comunale ai Lavori pubblici, è stato completato il tanto atteso aggiornamento delle graduatorie di Edilizia residenziale pubblica nel territorio di Aosta.

Fino al 30 giugno gli aspiranti assegnatari di alloggi Erp non inseriti in graduatoria, e quelli già inseriti che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli, potranno dunque presentare una nuova domanda al Comune di Aosta.



Gli addetti all'Ufficio Casa ubicato in via Abate Chanoux 2/4 (edificio 'Ex Magazzini Bianchi') ritireranno le domande dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12. Il modulo per la domanda è ritirabile nel medesimo ufficio, il cui personale aiuterà l'utente nella compilazione.



Per informazioni è possibile contattare l’ufficio al numero telefonico 0165-300.200 oppure via e-mail all’indirizzo: casa@comune.aosta.it.