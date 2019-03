Sindacati chiedono guardia armata al Carrefour di via Festaz ad Aosta

Una serie di episodi allarmanti per l'incolumità e la sicurezza degli Addetti che operano al GS Carrefour, in Via Festaz, ad Aosta, sono stati oggetto di analisi in un'assemblea tra organizzazioni sindacali e lavoratori.

"La sottrazione di merce dal Supermercato da parte di singoli cittadini o bande criminali - dicono i sindacati - avviene con disinvoltura e con la sfida verso il Personale che, allibito rimane impotente. Tali episodi succedono in qualsiasi ora del giorno, accentuandosi nelle ore serali e notturne".

Per i sindacati "E' una situazione non è più sopportabile e necessita di iniziativa da parte della Proprietà, con il ripristino del presidio costante della guardia armata".

"Purtroppo - proseguono i sindacati - simili episodi sono accaduti anche in passato, nonostante la presenza della Vigilanza ed il conseguente coinvolgimento delle forze dell'Ordine. Ciò dimostra che operare in tali condizioni nel Supermercato mette a repentaglio la vita delle Lavoratrici e dei lavoratori".

Per questo chiedono "l'immediato ripristino della Vigilanza armata nel Supermercato che fungerà certamente da deterrente e, nel contempo, sollecitano un confronto per affrontare in modo organico il problema della Sicurezza".