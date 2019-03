Aosta:Capitale dell'immobilismo; duro attacco di Rete civica alla Giunta Centoz

"Ad Aosta si fa solo l'ordinaria amministrazione e la città non ha prospettive perché questa maggioranza non ha saputo programmare/pianificare il futuro”. E' questo il duro giudizio espresso dal capogruppo di Rete Civica, Loris Sartore, sul DUP (documento unico di programmazione) connesso al bilancio preventivo 2019-2020.

“Una maggioranza impastata e a volte - aggiunge - avvitata su sè stessa non è riuscita ad attivare le risorse interne per accelerare le decisioni e per ricercare sinergie e risorse da reperire. Un esempio lampante di ciò è l'Unità di progetto sui fondi europei, che esiste ancora, ma non si capisce che cosa abbia prodotto, così come non si capisce per quale motivo la ricerca di fondi non rientri più negli obiettivi per la valutazione della performance”.

Sartore ha elencato, a titolo esemplificativo, una lunga serie di occasioni mancate che hanno caratterizzato l’inerzia di questa maggioranza, specificando che molte sarebbero state alla portata anche delle minori risorse disponibili. “Sappiamo già – ha concluso il capogruppo di Rete Civica - che tra la fine del 2019 ed i primi mesi del prossimo anno improvvisamente saranno realizzate un sacco di cose: infatti, a giugno 2020 ci saranno le elezioni! Tra incapacità e furbizia, è evidente come la realizzazione di alcune opere sia stata artificiosamente rallentata per arrivare al periodo elettorale. Vien proprio da pensare che, per il bene di Aosta e dei suoi cittadini, bisognerebbe fare le elezioni un anno sì e uno no”.

Esempi di inerzia citati da Rete Civica

- Piano strategico – se non fosse stato per le sollecitazioni delle minoranze non sarebbe nemmeno partito. La maggioranza non ci aveva pensato. E’ partito tardi e dovrebbe, speriamo, arrivare per fine consiliatura;

- Programma di sviluppo turistico – stessa cosa; per ora la maggioranza ha solo commissionato la fase di analisi ad un ricercatore dell'Università, senza attivare gli uffici dell'area urbanistica, di quella commerciale e di quella turistica per iniziare a lavorarci con le proprie competenze;

- Mercato Coperto – sono stati buttati via i 20.000 € dello studio di fattibilità (e lo avevamo facilmente previsto!), affidato all'archistar genovese Alfonso Femia, quando invece l'Ordine degli architetti valdostani si era offerto di svolgere gratuitamente indagini preliminari, incontri per coinvolgere i cittadini e gli attori economici ed abbozzare le proposte necessarie a ricucire un pezzo di Città. Quello studio, presentato a marzo, andrà a far compagnia ad altri progetti dimenticati in qualche cassetto.

Durante tutto il 2018 è stato fatto un solo incontro con Confcommercio, e non era nemmeno finalizzato nello specifico al Mercato Coperto come ha candidamente confessato l'Assessora Marcoz;

- Arcate del Plot (angolo di piazza della Repubblica) – il project financing, che era stato approvato nel febbraio 2016, che fine ha fatto? Dice il Sindaco: “è rimasto dormiente (manco il letargo degli orsi dura così tanto) ed ora deve essere rivisto perché è cambiato il Codice degli appalti e i proponenti hanno chiesto la pedonalizzazione di P.za della Repubblica e via M. Solarolo”.

Quindi si deve prima finire l'Università, e pure lì siamo in ritardo;

- Skate Park – l’idea nasce da una nostra mozione della consiliatura precedente! I ragazzi che lo avevano chiesto ora sono all'università o stanno per sposarsi, e lo skate lo hanno appeso al chiodo.

I soldi erano stati stanziati già da fine 2017 ma, apprendiamo oggi, i lavori non li vedremo nemmeno quest’anno ma nel 2020;

- Area megalitica – fin dalla sua inaugurazione abbiamo sollecitato la giunta perché, seppure la struttura sia regionale, essa ricade sul nostro territorio ed è un grosso atout che può portare grandi ricadute per il turismo cittadino.

Invece, niente. La Giunta è riuscita solo a far scrivere “Area Megalitica” sul display luminoso dell'autobus della linea 3! Alla nostra richiesta di interagire con la Regione fu risposto che era stato istituito un Comitato di pilotaggio ma oggi ci è stato detto che non si è mai riunito;

- Compleanno di Aosta – la mozione è di un anno fa e fu approvata all'unanimità; chiedeva l'istituzione del Compleanno di Aosta in coincidenza con il solstizio d'inverno. Era febbraio e il solstizio cade intorno al 23 dicembre, quindi c'era tutto il tempo di fare qualcosa.

La vice-sindaco ci aveva assicurato che avrebbe chiesto alla Regione di inserirlo tra le iniziative del programma del Marché Vert ma, ahimè, se n'è poi dimenticata. Alla fine abbiamo convenuto che per fare una cosa raffazzonata sarebbe stato meglio non farne niente;

- Piste ciclabili – abbiamo rischiato di perdere i finanziamenti europei per i ritardi nell'attivazione delle progettazioni. Ora finalmente sembra che, sul filo di lana, ce la faremo a partire. Forse. A proposito di ciclabilità, in una Commissione del 6 dicembre 2016 abbiamo esaminato i modelli di rastrelliere da acquistare.

Dopo 2 anni ci chiediamo: le stanno forse realizzando a mano?;

- Barriere architettoniche – nel dibattito odierno il tema è venuto fuori più e più volte, e anche questo non è un bel capitolo;

- Collegamento tra via Elter e via S.M. de Corléans – fu la giunta Giordano a chiudere anticipatamente e improvvidamente via Lexert, ghettizzando il quartiere Cogne. In tutta la consiliatura non si è riusciti ad aprire il nuovo collegamento, di fondamentale necessità per la fluidità della circolazione viabile di quell’area cittadina. Inaugurazione probabile: inizio 2020;

- Cantiere di via Cesare Battisti e via Elter – i lavori del contratto di quartiere sono terminati dal 2017, il cantiere è ormai consegnato ma, nonostante una mozione approvata da un anno per arretrare le recinzioni e liberare almeno la strada carrabile, tutto è ancora lì, immobile;

- Piazze Roncas e della Cattedrale - con tempi biblici è stata finalmente consegnata piazza Roncas, ma per i lavori in piazza Giovanni XXIII i tempi sono ancora lunghi. Sappiamo che le procedure previste dal Codice degli appalti sono lunghe, ma l’unica cosa che si è riusciti a fare, grazie alla costante nostra insistenza è stato togliere le macchine che le usavano come parcheggio;

- Illuminazione pubblica - E’ finita la consiliatura, e non solo non si sono realizzati i 20.000 nuovi punti luce a LED ma non si riesce neppure ad aggiustare quello che è rotto...