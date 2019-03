IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 2 MARZO 2019 APRÈS-MIDI @ COGITO ERGO SUM @

La verità più alta del filosofo francese Cartesio, al secolo René Descartes, vissuto tra il 1596 e il 1650 riassunta nel celebre “Ego cogito, ergo sum, sive existo“. Che, tradotto dal latino, suona come: “Io penso, dunque sono, ovvero esisto”.

La verità più bassa di certi sindacalisti valdostani può essere riassunta nel banale “Je pense donc j'existe mais ce n'est pas important ce que je pense”

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43.