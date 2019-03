Al Forte di Bard la francofonia è soprattutto cultura

In occasione delle Journées de la Francophonie, in programma in Valle d’Aosta dal 7 al 31 marzo 2019, il Forte di Bard organizza una serie di iniziative per celebrare le radici francofone della Valle d’Aosta, volte in particolare alla scoperta della storia e dell’architettura militare della fortezza e alla riscoperta del sito geologico ai piedi della fortezza. Previste anche visite guidate in lingua francese rivolte alle scuole.

LE INIZIATIVE A BARD



domenica 17 marzo – ore 14.30 Borgo di Bard

Visita guidata alle incisioni rupestri ai piedi del Forte di Bard e alle Marmitte dei Giganti

Con il prof. Angelo Fossati, Università Cattolica di Milano, a cura della Société Valdôtaine de Préhistoire et d’Archéologie

Durata: 2 ore

domenica 24 marzo – ore 14.30 Forte di Bard

Visita guidata al Museo delle Fortificazioni e delle Frontiere

Tariffe: visita gratuita, ingresso al museo a tariffa ridotta. martedì 26, mercoledì 27, giovedì 28 marzo – ore 10.00 e ore 13.30

Storia di un’avventura. Ieri e oggi

Attività gratuita su prenotazione rivolta alle scuole valdostane

Scuola primaria (classi III, IV, V) e Scuola secondaria di I grado

A vent’anni dal recupero del Forte di Bard, gli scatti di Gianfranco Roselli ci consentono di rivedere la fortezza come si presentava prima della sua riconversione in polo museale. I ragazzi visiteranno la mostra “Storia di un’avventura” allestita all’interno dell’Opera Ferdinando e conosceranno la storia del Forte, per partire poi con una esplorazione lungo i camminamenti esterni e attraverso i corpi di fabbrica, alla ricerca dei particolari e degli scorci ritratti nelle fotografie, nel loro aspetto attuale. Durata: 3 ore

Info

Tutte le iniziative si svolgono in lingua francese e sono su prenotazione

T. + 39 0125 833818

prenotazioni@fortedibard.it