Aosta: La baraccopoli abusiva al quartiere Cogne 'tiene duro'

Una baracca abusiva ben visibile in via Cavagnet

Stanno avendo timidi risultati, le ripetute segnalazioni dell'assessorato all'Ambiente e urbanistica del Comune di Aosta all'Azienda regionale di edilizia residenziale pubblica-Arer in merito ai casi di abusivismo edilizio e urbanistisco riscontrati al Quartiere Cogne di Aosta.

Un servizio di Aostacronaca del 20 novembre scorso testimoniava diverse costruzioni e infrastrutture realizzate abusivamente in terrazzi, giardini e cortili di alcune palazzine Erp al 'Cogne' nelle vie Lexert e Cavagnet. Ad oggi la situazione è di poco migliorata perchè alcuni residenti, evidentemente su intimazione dell'Arer, hanno smantellato le edificazioni abusive. La maggior parte dei trasgressori, però, deve aver ignorato le ordinanze visto che le installazioni sono ancora lì (alcune evidentissime con la baracca su un terrazzo in via Cavagnet) e nessuno è intervenuto per eliminarle in modo forzoso.

L'assessore all'Ambiente e urbanistica al Comune di Aosta, Delio Donzel (nella foto) spiega che "il Comune sta intervenendo con i poteri di legge consentiti, ovvero avvertendo l'Arer, proprietaria degli alloggi in questione, delle situazioni di irregolarità".

Dopo la mini inchiesta di Aostacronaca gli uffici comunali si erano ulteriormente attivati sollecitando all'Azienda di edilizia residenziale pubblica "azioni immediate e risolutrici", aveva detto Donzel.

Ad oggi passi positivi sono stati mossi ma c'è ancora molto da fare per ripristinare la legalità al quartiere Cogne.