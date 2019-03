SALUTE BENESSERE E NON SOLO. Incontri per scoprire come stare bene

Massa muscolare, le buone pratiche alimentari, il benessere e la bellezza della pelle sono gli argomenti trattati negi prossimi incontri di "Salute, benessere e non solo" che si svolgono presso il centro olistico per la salute Natura Sanat in collaborazione con Farmacia Dottor Nicola Aosta (settimana 4/03 e 8/03 2019).

05/03

Martedì 5 Marzo presso il centro olistico Natura Sanat alle ore 17:00 incontro informativo sulla corretta integrazione per lavorare sulla massa muscolare nello sportivo con la dott.ssa Sara Costamagna .

07/03 Ripensa alla dispensa

Gioved' 7 Marzo alle ore 17:00 presso il centro olistico per la salute Natura Sanat incontro informativo per parlare della dispensa ideale recuperando gli antichi valori della tradizione, ma aggiungendo le nuove conoscenze per mettere in pratica le regole alimentari in modo piacevole con la dott.ssa Caterina Tubère.

08/03 Per noi ogni donna è un fiore

Venerdì 8 Marzo presso la Farmacia Dottor Nicola dalle ore 9:30 alle ore 18:30 prova make up gratuita e mini trattamento viso firmati Korff, prodotti innovativi per il benessere e la bellezza della pelle.