Regione finanzia percorsi integrativi per qualifica Oss

Arrivano fondi indispensabili per la formazione di giovani operatori socio-sanitari. E' infatti disponibile sul sito web dell'Amministrazione regionale l’Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi formativi sperimentali integrativi per il conseguimento, da parte degli allievi in uscita dai percorsi di Istruzione Professionale a indirizzo 'Servizi socio-sanitari', della qualifica di Operatore socio-sanitario (Oss).

Le proposte progettuali dovranno essere trasmesse tramite SISPREG2014 entro le ore 12 del 28 marzo, dagli organismi di formazione accreditati nella macro tipologia “Orientamento e formazione professionale” e dai soggetti che presenteranno istanza di accreditamento entro la data di scadenza.

"L’Avviso costituisce la risposta tangibile del lavoro iniziato lo scorso anno - sottolineano in una nota gli assessori regionali Luigi Bertschy, Chantal Certan e Mauro Baccega - frutto della collaborazione tra l’assessorato delle Politiche del lavoro, l’assessorato all’Istruzione e l’assessorato alla Sanità, con le Istituzioni scolastiche, per dare la possibilità agli studenti in uscita dai percorsi di istruzione professionale 'Servizi socio-sanitari', di acquisire, oltre al diploma scolastico, anche la qualifica professionale di Oss tramite la frequenza di un percorso formativo integrativo a quello scolastico, durante le classi quarta e quinta".

Non è previsto infatti, ad oggi, l’automatico riconoscimento della qualifica professionale di operatore socio-sanitario (Oss) per gli studenti degli Istituti scolastici ad indirizzo socio-sanitario, in relazione ai vincoli che l’Accordo Stato-Regioni del 2001 determina nonché ai contenuti e all’articolazione del percorso scolastico, non esplicitamente ed esclusivamente rivolto alla formazione di questa figura professionale.

"Oggi, anche in relazione all’evoluzione del mercato del lavoro e alla nuova riforma del sistema di istruzione professionale - concludono gli assessori - vogliamo fornire uno strumento per rendere più chiaro e incisivo il rapporto tra istruzione, formazione e lavoro e dare maggiore opportunità occupazionali ai giovani neo diplomati sul territorio della nostra regione".

Tutte le informazioni relative all’Avviso sono reperibili al seguente link: http://www.regione.vda.it/lavoro/fondosocialeeuropeo/Inviti_e_Avvisi_pubblici_FSE_Attivi/avviso_oss_i.aspx