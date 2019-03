PAPA: Rabbini e parroci al servizio dell’umanità sofferente

«Sarebbe bello che nella stessa città rabbini e parroci lavorassero insieme, con le rispettive comunità, al servizio dell’umanità sofferente». È un auspicio che punta diretto alla promozione di «vie di pace e di dialogo con tutti» quello espresso da Papa Francesco durante l’udienza di giovedì 28 febbraio ai partecipanti a un incontro commemorativo del cinquantesimo anniversario della morte del cardinale Agostino Bea.

È promosso dal Centro per gli studi giudaici intitolato al gesuita tedesco in seno all’università Gregoriana, in collaborazione con il Pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani — attraverso la Commissione per i rapporti religiosi con l’ebraismo —, il Pontificio istituto biblico e il Center for the Study of Christianity dell’Università ebraica di Gerusalemme; con l’obiettivo di «rivisitare questa insigne figura e il suo influsso decisivo su alcuni importanti documenti del Concilio Vaticano ii».

In proposito il Pontefice ha avvertito che «il cardinale Bea non è però solo da ricordare per quello che ha fatto, ma anche per il modo in cui l’ha fatto» e in questo senso egli «rimane un modello cui ispirarsi per il dialogo ecumenico e interreligioso, e in modo eminente per il dialogo “intra-familiare” con l’ebraismo». Da qui l’individuazione, da parte di Francesco, di «tre aspetti essenziali per chi si adopera nella riconciliazione tra gli uomini»: a cominciare dalla «comprensione verso gli altri», visto che Bea «era convinto che l’amore e il rispetto sono i principi primi del dialogo». In secondo luogo il riferimento è alla bontà e all’umanità, al «saper creare, cioè, vincoli di amicizia, legami fondati sulla fraternità che ci accomuna, in quanto creature di Dio che è Padre e ci desidera fratelli». Il tutto sostenuto in lui — e questo è il terzo aspetto — «da un temperamento coraggioso».

Al punto che, ha ricordato il Pontefice, si trovò «ad affrontare non poche resistenze», venendo persino «accusato e calunniato». Eppure «dopo Bea e alla sua scuola» oggi è possibile osservare «il fruttuoso cammino compiuto nel dialogo tra ebrei e cattolici», nella consapevolezza che esso «va portato avanti a due voci». Ma poiché «finora il dialogo ebraico-cristiano si è spesso svolto in un ambito riservato piuttosto agli specialisti» adesso, ha esortato il Papa, «accanto a questo sentiero occorre imboccarne un altro, più ampio, perché il dialogo non rimanga appannaggio di pochi, ma diventi opportunità feconda per molti» oltrepassando «le frontiere della comunità scientifica», ha concluso.

Successivamente il Pontefice ha ricevuto il Circolo San Pietro nel centocinquantesimo anniversario del sodalizio romano, i cui soci hanno consegnato il tradizionale obolo raccolto per la carità del Papa. A loro Francesco ha raccomandato particolare «attenzione alle nuove povertà, cercando in ogni frangente di dare conforto e aiuto ai più poveri, senza alcuna distinzione».