Expocasa 2019: scegli i Corsi Gratuiti che preferisci

LA LUCE MIGLIORE PER LA TUA CASA

Martedì 5 marzo, ore 17.00 e ore 18.30

Un approccio semplice per un’illuminazione esclusiva: qualche accorgimento per vivere al meglio i tuoi spazi.

A cura di Studio Bulbus

MOODBOARD E IDEE PER LA DECORAZIONE

Giovedì 7 marzo, ore 17.30 e ore 18.30

Il progetto della tua casa inizia da te: impara a realizzare una moodboard per definire lo stile della tua casa attraverso i dettagli della decorazione.

A cura di unprogetto

KOKEDAMA

Mercoledì 6 marzo, ore 17.00 e ore 18.30

Crea la tua sfera di muschio giapponese e impara a prendertene cura: tornerai a casa con la tua creazione verde.

Ricordati di portare un grembiule e quanti da giardinaggio.

A cura di BottegaBotanica

Ma ci sono anche i CORSI GRATUITI dedicati alle Aziende.

NOTA BENE: i posti sono limitati e ci si può iscrivere sul sito.

RACCONTA IL TUO SHOWROOM ONLINE

Lunedì 4 marzo, ore 16

Impara a utilizzare i tuoi canali Instagram e Facebook per aprire le porte virtuali del tuo negozio al tuo target.





STYLING PER UN NEGOZIO WOW

Giovedì 7 marzo, ore 16

Impara ad allestire il tuo negozio utilizzando le tecniche di styling come elemento centrale per comunicare i tuoi prodotti, rimanendo al passo con i trend 2019/2020.

Non solo corsi, ma anche tanti SPORTELLI “INCONTRA L’ESPERTO”

CONSIGLI DELL’INTERIOR DESIGNER

Se stai arredando casa o pensi che una delle tue stanze abbia bisogno di un restyling, le progettiste di interni saranno a Expocasa per aiutarti con consigli personalizzati.

Ricordati di portare con te alcune foto della stanza (anche in versione digitale) e una pianta con le misure.

A cura di un progetto Studio Bulbus





CONSIGLI DELLA PLANT DESIGNER

Se hai difficoltà a capire quali sono le piante giuste per la tua casa o hai bisogno di consigli per le tue piante sofferenti, la plant designer sarà a Expocasa per aiutarti con consigli personalizzati.

Ricordati di portare con te alcune foto degli spazi che vuoi arredare o delle piante da interno che vuoi curare.

A cura di Bottega Botanica





AGENZIA DELLE ENTRATE

Durante le giornate del 2/3 e 8/9/10 marzo l’Agenzia delle Entrate avrà un proprio stand ad Expocasa in cui sarà offerto un servizio di consulenza gratuito: i visitatori della fiera e gli operatori del settore potranno usufruire dei consigli dei funzionari qualificati, in particolare in materia di agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio e il risparmio energetico.

L’Agenzia delle Entrate svolge importanti funzioni e compiti in materia fiscale, catastale e di pubblicità immobiliare. Per farlo, cura e sviluppa l’assistenza necessaria ai contribuenti e agli utenti; punta al miglioramento delle relazioni con i cittadini e garantisce servizi informativi di qualità per facilitare il cittadino nella fruizione di benefici e agevolazioni.





CASACLIMA

Lo spazio Incontra l’Esperto CasaClima, gestito dai Consulenti energetici dell’Agenzia CasaClima di Bolzano, offre ai visitatori la possibilità di primi incontri sul tema del costruire sostenibile con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’efficienza e al risparmio energetico, all’ambiente e al comfort abitativo.

INCONTRI E CONVEGNI con crediti formativi per gli Architetti.





Progettare gli spazi in funzione degli elementi di arredo

Venerdì 08 marzo - 16.30 : 18.30 ⁄ Sala Mollino

A cura dell'Ordine degli Architetti di Torino e Fondazione per l'Architettura / Torino in collaborazione con Progetto casa di DeMaria (stand L23)

Analisi e confronto di due approcci diversi, uno più classico e uno più innovativo, per la progettazione di spazi architettonici e di arredi. Ogni approccio sarà illustrato affiancando alla parte teorica la descrizione di un caso studio. I professionisti potranno inoltre consultare tecnici ed esperti presenti in sala per sviluppare progetti sotto il cappello Progetto Casa di Demaria. L’incontro è gratuito.

Per iscrizioni: https://www.fondazioneperlarchitettura.it/corso/architettonico-arredamento/

Rilascio di 2 CFP per Architetti





Ristrutturare con CasaClima: dall’appartamento al condominio

Sabato 09 Marzo - 10.00 : 14.00 ⁄ Sala Mollino

La certificazione CasaClima è ormai conosciuta ovunque come garanzia di un’architettura di qualità e a risparmio energetico, sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni. Nel convegno verrà illustrato il metodo di certificazione CasaClima applicato alla ristrutturazione di un immobile, che sia un appartamento o un’abitazione monofamigliare. Saranno presentati dei casi studio reali del territorio piemontese con approfondimenti tematici sui materiali e le tecnologie utilizzate nei progetti.

