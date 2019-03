A Expocasa 2019 trovi lo “Shopping In Terrazza”

Oggettistica di tendenza, complementi d'arredo per rendere con un semplice tocco ancora più su misura la propria casa, enogastronomia d'eccellenza…

Qualche esempio?

Piccole realtà artigianali del territorio che producono accessori ed oggettistica per la casa (taglieri in legno, ceramiche artigianali di Mondovì, manufatti in feltro e tessuto, lampade, oggettistica in vetro e spago, tessili d’arredo stampati e dipinti a mano, profumatori per ambienti e biancheria, calamite da frigo, pannelli e quadri, etc.), ma anche espositori che propongono accessori per la persona (foulard in filato di bamboo, monili artigianali in vetro, etc.)

E poi lo shopping goloso dedicato agli appassionati: mieli, selezione di sali, thè e tisane, liquirizia, frutta disidratata, taralli pugliesi, liquori ed infusi artigianali, riso vercellese, etc.

