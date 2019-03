Aosta: Approvato Bilancio da oltre 62 mln; sindaco Centoz, 'fatte cose straordinarie'

Con 18 voti a favore e 10 contrari, al termine di una discussione durata fino a sera, il Consiglio comunale di Aosta ha approvato ieri il Bilancio di previsione 2019/2021 da 62 milioni e 253 mila euro, nonché l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione triennale. Il consigliere del Gruppo misto di maggioranza Pietro Verducci non ha partecipato al voto in quanto assente, i suoi colleghi Antonio Crea e Luca Zuccolotto hanno votato a favore del bilancio, contrario invece Vincenzo Caminiti.

Insoddisfatte le minoranze ("questo Bilancio non guarda ai reali bisogni dei cittadini" sostengono i gruppi Altra VdA; Rete civica, Lega VdA, M5S e CasaPound) mentre l'assessore Carlo Marzi ha ribadito in aula quanto aveva anticipato in audizione delle Commissioni: "Siamo riusciti a presentare un bilancio attento ai servizi, senza alzare le tasse nonostante spese in aumento a parità di entrate rispetto allo scorso anno. Oggi approviamo l'ultimo bilancio con il quale l'Amministrazione potrà disporre dei fondi di Aosta Capitale".

Il sindaco, Fulvio Centoz, ha insistito sul fatto che "venendo meno in questi ultimi due anni a livello regionale la stabilità politica che ha caratterizzato almeno tre decenni sono cambiate tante regole,, anche quelle del Bilancio".

Il sindaco è convinto di aver comunque realizzato "cose straordinarie" nonostante i pochi mezzi a disposizione, "soprattutto abbiamo messo in sicurezza i conti del Comune e siamo l'unico Comune valdostano ad aver garantito la qualità e le tipologie dei servizi agli anziani e altrettanto stiamo facendo con gli asili nido. Sono passaggi fondamentali che rivendico con orgoglio".