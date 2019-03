Nel 2019 Piano Regionale trasporti, lo assicura l'assessore Bertschy

Entro il 2019 la Regione intende approvare il piano regionale dei trasporti atteso da 20 anni. Lo ha riferito oggi l'assessore regionale Luigi Bertschy, annunciando l'avvio della procedura di confronto con i principali portatori d'interesse sulla bozza di documento.

"L'obiettivo di questa fase, come di tutto il lavoro che dovremo ancora fare, - ha spiegato - è quello di costruire un percorso partecipato per arrivare a definire un Piano regionale dei Trasporti utile e adatto alle esigenze di mobilità interna della popolazione e di accessibilità dall'esterno della nostra Regione". Si tratta, ha chiarito, di "un obiettivo che dobbiamo raggiungere, entro la fine di quest'anno, visto che la Valle d'Aosta attende questo piano da più di 20 anni".

Secondo quanto spiegato dallo stesso Bertschy "il piano dovrà indirizzare la strategia di gestione e investimento in tema di mobilità e infrastrutture per i prossimi anni e questa fase di concertazione e condivisione è dunque importante è indispensabile per far conoscere il piano e per arricchirlo con nuove idee e proposte che possano contribuire allo sviluppo economico, turistico e sociale della nostra regione". (ANSA).