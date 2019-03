Corte Conti, fascicolo fondi Fse Per mancata spesa risorse 3 milioni euro

La procura regionale della Corte dei Conti della Valle d'Aosta ha aperto un fascicolo sulla mancata spesa nel 2018 dei fondi europei Fse. Ad occuparsi della vicenda è il procuratore Massimiliano Atelli. "Sviluppo economico del territorio - dichiara nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019 - si può e si deve fare non solo con risorse italiane, ma anche con quelle comunitarie.

Si è recentemente appreso che la Valle d'Aosta è l'unica regione italiana che non è riuscita a spendere diversi milioni di euro di Fse che dovevano essere impiegati per raggiungere, entro un certo tempo, gli obiettivi di settore prestabiliti". "Per conseguenza - ha aggiunto - la Valle d'Aosta rischia ora di perdere ulteriori milioni di fondi comunitari che avrebbe potuto invece utilizzare, in aggiunta alle risorse proprie, per finanziare utili politiche regionali". L'ammontare della mancata spesa è di circa 3 milioni di euro nel 2018 e le difficoltà potrebbero riproporsi anche nel 2019. (ANASA)