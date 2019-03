Casinò, nel 2019 sentenza Corte Conti maxi risarcimento consiglieri regionali

E' "ragionevole" che entro la fine del 2019 ci sarà la sentenza di II/o grado della Corte dei Conti nell'ambito del procedimento per i finanziamenti regionali al Casinò di Saint-Vincent. In I/o grado i giudici contabili avevano condannato 18 tra consiglieri ed ex consiglieri regionali valdostani ad un risarcimento complessivo di 30 milioni di euro. E' probabile - come hanno detto il presidente della Corte dei Conti della Valle d'Aosta, Pio Silvestri e il procuratore regionale, Massimiliano Atelli - che il processo si svolga nel prossimo autunno e si concluda in una sola udienza.(ANSA)