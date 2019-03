Sottoscritte due convenzioni per integrazione lavorativa di persone con disabilità

Finalizzate all’integrazione lavorativa di persone con disabilità, due importanti convenzioni pubblico-privato sono state sottoscritte in questi giorni. Lo rende noto l'assessore regionale alla Sanità e Politiche sociali, Luigi Bertschy, precisando che gli effetti positivi dei due atti sono rivolti "a persone che presentino difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario attraverso l’esternalizzazione di commesse di lavoro a cooperative sociali".

I firmatari delle convenzioni sono la Heineken Italia SPA insieme alla cooperativa sociale Mont Fallère e la Fédération des Cooperatives Valdôtaines insieme alla cooperativa sociale Tandem, oltre al Dipartimento regionale Politiche del lavoro e della formazione – Servizi per l’impiego.

In base a tali convenzioni le aziende hanno esternalizzato alcuni servizi alle cooperative individuate le quali hanno assunto, per l’espletamento della commessa, complessivamente tre lavoratori con disabilità che presentano particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

Questi lavoratori saranno accompagnati nel processo di integrazione lavorativa attraverso un progetto individualizzato finalizzato a supportare sia l'apprendimento delle mansioni sia l'inclusione nel contesto aziendale. Inoltre, le assunzioni effettuate dalle cooperative saranno, grazie alla convenzione stipulata, computate dall'azienda committente a copertura della quota di assunzioni obbligatorie in favore di persone con disabilità previste dalla legge 68/99.

"La sottoscrizione di queste prime due convenzioni - dichiara l’assessore Bertschy - sancisce l’avvio della sperimentazione di un ulteriore strumento, oltre a quelli già in uso da anni, per assolvere agli obblighi previsti dalla legge in materia di collocamento obbligatorio e della collaborazione fattiva tra le aziende e le imprese no profit per includere e dare dignità, attraverso il lavoro, alla vita delle persone. Auspico che altre aziende seguano l’esempio di Heineken e Fédération e decidano di utilizzare questo importante strumento di inclusione."

Il Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione provvederà al monitoraggio di tali esperienze al fine di verificarne l’efficacia nonché di promuoverne e favorirne l’utilizzo sul territorio della Valle.