Les carnavals alpins en Vallée d'Aoste

Le carnaval célèbre la victoire de la vie avec les couleurs vives de ses costumes, avec la gaieté de ses musiques, avec les mouvements de ses danses, avec la transgression de ses plaisanteries et avec l’abondance alimentaire. C’est la fête qui salue l’année agricole écoulée et qui exorcise l’année nouvelle. Une fête spéciale, peut-être la plus importante pour les sociétés agraires d’autrefois.

Elle était, dirait-on aujourd’hui, la fête du premier jour de l’an, jour qui, au cours de l’histoire européenne, s’est souvent déplacé dans l’arc de temps compris entre la Toussaint, quand le repos de la terre commence, et Pâques, quand la nature se réveille. C’est comme ça qu’on expliquerait la survivance de rites anciens et similaires, caractérisés par les mascarades, pratiqués durant cette période. Le carnaval présente donc une forte composante rituelle qui, en tant que telle, peut être interprétée selon la charpente idéologique du chercheur.

Alexis Bétemps (foto), licencié en langues et littératures étrangères à l’Université “Luigi Bocconi” de Milan, a été Président du Centre d’études francoprovençales de Saint-Nicolas, Président de l’Association valdôtaine des archives sonores, Directeur du Bureau régional pour l’ethnologie et la linguistique. Il a collaboré avec des institutions culturelles, des revues et des administrations publiques en développant des thèmes liés à la dialectologie et à l’ethnographie alpine.