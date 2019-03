Giorgio Diémoz nuovo segretario Savt/Industrie

Giorgio Francesco Diémoz, di 51 anni e residente a Roisan, dipendente della Cogne Acciai Speciali e già membro del precedente direttivo di categoria, è stato eletto all'unanimità. Succede a Edy Paganin, che dopo due mandati ha ceduto il testimone. Il nuovo segretario SAVT Industrie Giorgio Diémoz è coadiuvato dai vicesegretari: Barbiero Sabrina (In.Va. Spa) e da Paolo Schiavon (Heineken Spa).

Della segreteria SAVT Industrie fanno inoltre parte Edy Paganin (funzionario sindacale e coordinatore operativo) e Vilma Vuillermin (Telecontact Center).

(da sinistra Paolo Schiavon, Vilma Vuillermin, Giorgio Francesco Diémoz, Sabrina Barbiero, Edy Paganin)

In una nota si legge che la categoria è stata riorganizzata, tenendo conto dei settori di contrattazione: Giorgio Francesco Diémoz: segretario generale e referente per la contrattazione Cogne Acciai Speciali - Savt Met/Siderurgici. Paolo Schiavon referente per il settore alimentare/panificazione. (Savt/Alimentaristi).

Davide Janin referente per le telecomunicazioni Savt Tlc. Annarosa Caffaro referente per il Savt Gomma e Plastica. Bruno Molino referente per il settore società in house ed Informatica Savt Informatici.

Il Savt Industrie ribadisce ed evidenzia “la necessità di una nuova politica di sviluppo industriale ed auspica che l'amministrazione Regionale ed anche gli enti locali si occupino maggiormente di politiche del lavoro e si attivino per l'interesse dell'industria valdostana, che ancora oggi risulta un motore trainante per il tessuto economico-sociale della Valle d'Aosta”.