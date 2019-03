Courmayeur: Nouvelles synergies entre Chamonix et Courmayeur dans le domaine culturel

Renforcer les relations et la synergie entre les territoires et lancer une planification culturelle commune à partir du développement des musées transfrontaliers respectifs. Tel était l'objectif de la rencontre qui s'est tenue le 22 février 2019 à Chamonix entre le Maire de Courmayeur, Stefano Miserocchi, et le Maire de Chamonix, Eric Fournier.

Eric Fournier, qui a présenté les activités et actions en cours, a souligné que la ville de Chamonix est actuellement axée sur le développement du domaine scientifique de son offre culturelle, à travers différentes initiatives et projets européens. L’objectif est de travailler à la mise en valeur des lieux y compris les musées, en vue de la création d’un réseau dans lequel la dimension scientifique sera protagoniste et liée à l’évolution du changement climatique et thèmes similaires avec une diffusion simple et comprensible au grand public.

Stefano Miserocchi, après avoir pris note du cadre d’action présenté par Fournier, a proposé de commencer à travailler sur un programme commun basé sur les musées et les collections, ainsi que sur la construction de collaborations avec d'autres partenaires territoriaux, tout cela permettant de partager des actions communes utiles à la promotion et à la valorisation culturelle des atouts des deux côtés du Mont-Blanc.

À cet égard, lors de la réunion, la relance du projet Dimension Montagne a été proposé, ainsi que l'idée d'une brochure proposant la planification culturelle et touristique de Courmayeur et de Chamonix.

Pour Miserocchi et Fournier, le renforcement et la réactivation de bonnes pratiques et de projets communs seront également utiles pour le processus de candidature du Mont-Blanc au patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi que pour le renforcement des liens entre les deux communautés