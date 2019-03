Svuota il conto a un ultraottantenne, aostano patteggia per circonvenzione d'incapace

Marco Musumarra, 63 anni, siciliano residente da anni in Valle, ha patteggiato una pena di 16 mesi di carcere per circonvenzione di incapace. E' la seconda condanna in meno di una settimana al tribunale di Aosta per questo reato. L'udienza si è svolta davanti al gup Luca Fadda, l'imputato era difeso dall'avvocato Federica Gilliavod.



Secondo l'accusa, Musumarra si era fatto rilasciare nel 2016 da un 81enne una delega a operare sul conto corrente dell'anziano, peraltro gravato da seri disturbi della memoria. In virtù di questa delega avrebbe operato sul conto a suo vantaggio personale e in discapito del pensionato, con prelievi sino quasi a una cifra complessiva di 30 mila euro, oltre all'ottenimento di quattro assegni firmati dall'anziano e incassati da Musumarra, che di fronte al gup ha ammesso gli addebiti assicurando la restituzione del maltolto.