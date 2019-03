Processo Rollandin Accornero Cuomo: Pm chiede in totale oltre 23 anni di carcere

E' durata cinque ore la requisitoria del sostituto procuratore di Aosta Luca Ceccanti nel processo per una presunta attività illecita di corruzione in Valle d'Aosta.

Il pm ha chiesto la condanna a sei anni di reclusione per l'ex presidente della Giunta regionale Augusto Rollandin, imputato per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione continuata per plurimi atti contrari ai doveri d'ufficio, insieme all'ex manager della finanziaria regionale Finaosta Gabriele Accornero, per il quale Ceccanti ha chiesto 6 anni e 6 mesi; anche per l'imprenditore Gerardo Cuomo, titolare del Caseificio valdostano, il pm ha chiesto sei anni.

Proprio del Caseificio Valdostano nel 2013, secondo l'accusa, Rollandin aveva favorito l'espansione nel capannone di una partecipata regionale, ovvero l'Autoporto spa, ricevendo appoggio elettorale anche dopo un comizio in azienda oltre a due pneumatici per l'auto. Nell'aprile 2018 il gip aveva negato il suo arresto. Nel processo vi sono anche altri quattro imputati: Simone D'Anello, di 32 anni, libero professionista di Aosta, Salvatore D'Anello (46), artigiano edile aostano, Davide Bochet (51), imprenditore di Saint-Pierre, Francesco Maruca (44), artigiano di Saint-Christophe.

Per Rollandin, inoltre, il pm Ceccanti ha chiesto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione legale e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.



"Confidiamo di riuscire a dimostrare nella prossima udienza che ciò che ha detto l'accusa è totalmente insussistente", ha detto l'avvocato di Rollandin, Giorgio Piazzese. "Crediamo che queste imputazioni non sussistano, quindi non è un problema di 'quanta pena' viene chiesta, ma di responsabilità o meno", ha sottolineato l'avvocato Corrado Bellora, che assiste Gabriele Accornero.



Le richieste nei confronti degli altri quattro imputati sono: 3 anni di reclusione per Simone D'Anello, di 32 anni, libero professionista di Aosta: 2 anni e 10 mesi per Salvatore D'Anello (46), artigiano edile aostano; 1 anno e 4 mesi per Davide Bochet (51), imprenditore di Saint-Pierre; 6 mesi per Francesco Maruca (44), artigiano di Saint-Christophe.



La procura contesta a vario titolo anche i reati di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, concorso in corruzione continuata per plurimi atti contrari ai doveri d'ufficio e peculato.

Gli altri due principali capitoli dell'inchiesta riguardano la gara vinta dall'azienda di Cuomo per le forniture da 70 mila euro al 4K Alpine endurance trail, gara di corsa in montagna di cui era direttore Accornero, e l'affidamento per 120 mila euro di opere del Forte di Bard (di cui lo stesso Accornero era consigliere delegato). Nell'ambito di quest'inchiesta, nell'autunno 2017 Cuomo e Accornero erano finiti 45 giorni ai domiciliari. (ANSA).