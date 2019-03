Operazione Geenna: Prosegue inchiesta; oltre ai 16 arrestati 14 indagati

In attesa che il consigliere regionale Marco Sorbara venga interrogato come da lui richiesto, la Dda di Torino prosegue l’indagine nella quale sono coinvolte, a vario titolo, 14 persone oltre ai 16 arrestati il 23 gennaio scorso tra i quali gli unici politici arrestati o indagati sono: Sorbara e Nicola Prettico, consigliere comunale di Aosta (entrambi dell’Uv) e l'assessore comunale di Saint-Pierre Monica Carcea, arrestati nel 'blitz' del 23 gennaio.

Nelle 930 pagine dell'ordinanza, che riposta le intercettazioni telefoniche, sono citati direttamente o indirettamente 22 esponenti politici o amministratori comunali, ma nessuno di questi è iscritto nel registro degli indagati sui quali, esclsui gli arrestati non vi è alcuna iscrizione nel registro degli indagati.

I carabinieri di Aosta e la Dda di Torino in quattro anni di indagini hanno svolto accertamenti su sindaci, consiglieri comunali e regionali, segretari particolari, funzionari pubblici, portaborse.

Il fatto

L'operazione Geenna della Dda di Torino e dei carabinieri di Aosta dopo quattro di indagini ha condotto all'arresto, il 23 gennaio scorso, di sedici persone di cui undici in Valle e gli altri in Piemonte e a San Luca in Calabria. In carcere in Valle d'Aosta tre politici: il consigliere regionale Marco Sorbara, eletto nelle fila dell'Uv; il consigliere comunale unionista Nicola Prettico; Monica Carcea, assessore alla Programmazione del Comune di Saint-Pierre; manette anche per il noto avvocato penalista torinese Carlo Maria Romeo e per il presunto capo della 'locale' Marco Di Donato; arrestati anche Bruno Nirta e Antonio Raso, considerati 'promotori' del sodalizio criminale e altre nove persone.