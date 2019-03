Usl Vda partecipa a Settimana europea autismo

'L'autismo non esclude. Comunicare è possibile' è il tema al centro della Settimana europea dell'Autismo, in programma dal 4 all'8 marzo.

Iniziativa di sensibilizzazione importante e 'sentita' in Valle d'Aosta: li ogopedisti territoriali della Usl - che si occupano degli aspetti comunicativi dei pazienti autistici - aderiscono all'iniziativa attivando anche un numero di telefono (335-7491432) per informazioni sull'autismo e sull'assistenza da parte dei logopedisti, a disposizione dei cittadini non solo per la durata della settimana europea ma attivo tutto l'anno (nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì, dalle 12 alle 13).