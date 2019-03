Le souvenir de René Willien 40 ans depuis sa disparition

Le Président de la Région Antonio Fosson a rappelé aujourd’hui la figure de René Willien, à l’occasion du 40e anniversaire de sa disparition.

"René Willien a été un infatigable défenseur de la cause valdôtaine, qui a œuvré avec acharnement pour la valorisation de la civilisation valdôtaine et pour la sauvegarde du francoprovençal – a commenté le Président Fosson - Ce que René Willien a fait au cours de sa vie intense, on le retrouve encore au quotidien, dans la vie culturelle de notre Vallée. Le théâtre, le Concours Cerlogne et le Centre pour la sauvegarde du patois, mais aussi ses photos et ses livres demeurent des références fondamentales qui soulignent les traits de l'identité valdôtaine".

Combattant de la Résistance valdôtaine, instituteur, photographe, écrivain, président de la commission du patois du Comité des Traditions Valdôtaines, Willien a été le fondateur du Centre d'Études francoprovençales.

C’est aussi lui qui a imaginé un concours de patois réservé aux enseignants et aux élèves des écoles primaires de la Vallée d'Aoste. Par la suite, il décida de créer une collection de volumes consacrés aux patois valdôtains, Noutro Dzen Patoué. En août 1978, peu avant son décès subit, il organisa aussi la première Fête du patois, à Saint-Nicolas, précédée d'une table-ronde sur les musées ethnologiques et le théâtre populaire en patois.

C’est afin de célébrer sa mémoire qu’en 1994, la Présidence de la Région a institué le Prix René Willien, qui est attribué aux éditeurs d'ouvrages dont le contenu est représentatif de la réalité valdôtaine et dont une partie du texte au moins est en français ou en francoprovençal.

Pour l’année 2019, le dernier délai pour signaler les maisons d’édition ou les publications à soumettre à l’attention du jury de la 25e édition du Prix littéraire René Willien a été fixé à demain, jeudi 28 février.

Les institutions, les bibliothèques, les librairies, les associations culturelles, mais également les simples citoyens, peuvent transmettre leurs propositions par lettre ou par courrier électronique à la structure Communication institutionnelle et protocole de la Présidence de la Région (cerimoniale@regione.vda.it

).La remise du prix Willien fera l’objet d’une cérémonie, qui se déroulera au mois de mars prochain.