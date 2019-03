In Valle netto calo dei mutui prima casa nel 2018 secondo Focus Tecnocasa

Nel terzo trimestre 2018 (luglio-agosto-settembre) le famiglie valdostane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 21 milioni di euro, che collocano la regione al 20esimo e ultimo posto per totale erogato in Italia, con un'incidenza dello 0,18%. Il dato è contenuto nel focus dell'Ufficio studi dell'immobiliare Tecnocasa, che rivela però come, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, si registra in Valle una variazione delle erogazioni pari a +6,8%, per un controvalore di +1,4 milioni di euro.

Ben diverso il trend annuale: "Se si osserva l'andamento delle erogazioni mutui in Valle d'Aosta nei primi nove mesi dell'anno - si legge in una nota - e si analizzano quindi i volumi da gennaio a settembre 2018, la regione mostra una variazione negativa pari a -21,6%, per un controvalore di -18,3 mln di euro. Sono dunque stati erogati in questi primi nove mesi 66,3 mln di euro, volumi che rappresentano lo 0,18% del totale nazionale".

Attraverso l'elaborazione dei dati provenienti dalle agenzie di mediazione creditizia Kìron ed Epicas, l'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato la tendenza rispetto all'importo medio di mutuo erogato. Nel terzo trimestre 2018 in Valle d'Aosta si è registrato un importo medio di mutuo pari a 61.500 euro. Mediamente colui che sottoscrive un mutuo nella regione viene finanziato circa il 45% in meno rispetto al mutuatario medio italiano.

"Si avvertono nuovi segnali di distensione sul mercato del credito in Valle - conclude la nota - ma bisognerà attendere i dati relativi al quarto trimestre 2018, che presumibilmente saranno influenzati dall’aumento dello spread, elemento che avrà impatto sul prossimo periodo".