Da 'senza meriti' a 'troppo giovane': Oscar Taiola sbollisce la rabbia e torna il 'buono' che tutti conoscono

E' durata poche ore la sfuriata via social di Oscar Taiola, che dopo essere stato sostituito alla direzione della stazione di Soccorso alpino di Courmayeur (dopo 33 anni di quotidiano, eccellente servizio) da Gianluca Marra si era lasciato andare a commenti poco lusinghieri sul collega. A 'caldo', sul suo profilo Facebook lo aveva definito "senza meriti né alpinistici né umani", ma poi la rabbia e la delusione per aver dovuto 'passare il testimone' è stata soppiantata dalla ragione e il commento è cambiato in "Per me il nuovo responsabile é troppo giovane e non ė Istruttore nazionale".

Taiola (foto a lato) è stato 'leone da tastiera' per qualche ora ma poi è tornato il buono e paziente secouriste che tutti conoscono e c'è da credere che, lungi dal ritenere realmente uomo 'senza meriti' il giovane Marra, da domani sarà pronto a dargli una mano nel suo percorso alla direzione di una delle più importanti stazioni di soccorso dell'Arco alpino. Un semplice articolo di giornale non basterebbe a contenere il curriculum operativo di Taiola; restano impresse le immagini di un uomo sconvolto ma 'presente' e investito da un'aurea di competenza e capacità operativa assolute al rientro dal primo sopralluogo sulla valanga del Pavillon, che costò la vita a 12 persone tra cui quella del suo amico e collega guida Bruno Musi.

Ottimo, anche se di strada deve farne certamente ancora molta per raggiungerlo, quello di Gianluca Marra. Membro della Società Guide di Courmayeur, ha salito molte vie di roccia, misto e arrampicata, tra cui: l'Integrale du Peuteurey, l’Innominata, lo Sperone della Brenva e la Major, la Svizzeri e Voyage Selon Gulliver al Gran Capucin, Super Couloir, Pilier Gervasutti al Tacul, Cresta Ovest e la Sloveni sulla parete Nord a les Grandes Jorasses, Cresta integrale du Peuterey, Fidel Fiasco a la Blaitière, invernale sull’Aiguille du Diable, Lagarde e La Ginat a Les Droites, Voie de Suissie a Les Courtes, Traversata dell’ Aiguilles des Chamonix, Grepon, Mer de glace al Grepon, e tante altre.