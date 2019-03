EUROPEE: PnV declina proposta gruppo Autonomie 4.0 candidato autonomista

"Seppur condividendo con forza i principi identitari e la necessità di rivitalizzare l’autonomia Valdostana, non ci sono al momento i presupposti per condividere un percorso concreto e comune che non si esaurisca con il voto di maggio". Fabio Gradi, coordinatore di PnV, dopo avere snetito i simpatizzanti rifiuta l'ipotesi avanzata da Autonomia 4.0 per una lista condivisa alle elezioni europpe.

Nel corso di un incontro con la base del movimento Pour Notre Vallée – Area Civica, ha fatto una sintesi dell’attività amministrativa svolta dal governo dopo il suo insediamento ed un’analisi delle recenti vicende giudiziarie, e, in vista del futuro appuntamento delle elezioni europee, ha dibattuto il progetto proposto dal gruppo Autonomie 4.0 relativo al sostegno di un candidato unico dell’area autonomista.

Al progetto di Autonomia 4.0 aveva già detto di no il Mouv.