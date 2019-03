Aosta: Assessore Girasole, 'traslochi gratuiti nuovi alloggi Erp per nuclei bisognosi'

Trasloco completo gratuito dal 'grattacielo' di via Chamonin ai nuovi alloggi del Contratto di Quartiere 1 in via Elter per i sei nuclei ritenuti più bisognosi. Lo ha annunciato oggi Luca Girasole, assessore alle Politiche sociali del Comune di Aosta precisando che i nuclei sono stati individuati "sulla base di parametri quali reddito, eventuali disabilità o presenza di figli minori, assenza di rete familiare e altri similari".

Durante le fasi di trasloco, ormai imminenti, sarà garantita la presenza costante delle operatrici dei servizi di prossimità, "che si pongono come punto di riferimento in caso di bisogno per ogni necessità - spiega Girasole - sostengono gli inquilini in questa fase di preparazione allo spostamento e seguiranno i più bisognosi nella gestione di quelli che saranno gli adempimenti di tipo amministrativo quali ad esempio la sottoscrizione di nuovi contratti o la voltura delle utenze".



"Questo sarà possibile - conclude Girasole - in virtù della collaborazione della Caritas e della fondazione Abri, attraverso il consorzio Trait d'Union che, come previsto da un loro specifico progetto, si occuperanno di tutte le fasi del trasloco quali montaggio, trasporto e rimontaggio del mobilio, preparazione e trasporto dei cartoni con gli effetti personali".



L'assessore Girasole ringrazia "le associazioni di volontariato che si sono rese disponibili a tal fine fin dal mese di settembre 2018 e che ci consentiranno, attraverso questo loro progetto, di riuscire a dare un aiuto concreto almeno ai nuclei più bisognosi del grattacielo".